C朗慶祝動作再進化

葡萄牙巨星C朗拿度（右）於周日歐洲國家盃外圍賽J組梅開二度，領軍作客大炒盧森堡6:0，他士哥後更大曬新慶祝動作，將他兩大標誌性慶祝動作二合為一，先高高跳起，然後大字腳落地時將雙手放胸前，同時閉起雙眼。入波的他心情大好，更向一名穿着艾納斯球衣闖入球場的球迷「畀Like」。