藍月水貨孖寶破繭 左路滅「紅」

曼城中堅尼敦阿基

■阿諾特單拳難敵藍月左路孖寶。

英超今晚戰火重燃，早場即上演曼城主場對利物浦的重量級大戰。今仗焦點落在藍月的左路邊線，兩位曾經因為未能適應曼城體系而被稱為水貨的守將尼敦阿基及翼鋒基亞利殊，本季終於踢出身價並成為球隊左路新組合，紅軍就算再出奇招都頂不住兩人，一於捧藍月讓球主客和讓一球「主勝」。基亞利殊上季以天價1億鎊（約9億7000萬港元）轉投曼城，但全季英超只有3入球3助攻，表現和效果遠遜效力阿士東維拉時，被批為超級水貨。幸好此子經過一季適應後，今季成為左翼必然正選，聯賽至今已收穫3入球和4助攻，表現勝過上季。此外，守將尼敦艾基亦在今季破繭而出。這名28歲荷蘭守將於2020年以4,000萬鎊（約3億8800港元）由般尼茅夫加盟曼城，但來投後首2季英超僅正選上陣19次，相反本季聯賽已17次首發，當中多次客串左閘攻守全面，他感謝哥帥：「我加盟初期受傷患困擾，令我一度懷疑自己實力。不過，哥帥由第1天開始就不斷支持我，助我踢出最佳表現。」瞄準罩門阿諾特他倆更成為藍月左路最佳拍檔，尼敦艾基本季向前傳球的次數高踞全英超第2，基亞利殊就是其第1傳球目標，前者今季204次傳球予後者，乃全隊傳球予基亞利殊最多次的球員。兩人今仗勢對準紅軍右閘這個罩門，其正選右後衞阿歷山大阿諾特攻強守弱，就算領隊高普像首循環主場贏1:0般，再出奇招安排占士米拿客串這位置作出針對性防守，但以一人力量恐難阻止藍月這對新組合。再者曼城近5次聯賽作東鬥紅軍錄3勝2和，就算神鋒艾寧夏蘭特上陣成疑仍料可大勝，「主勝」去馬。Now611、621台今晚7:30直播