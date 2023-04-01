藍月水貨孖寶破繭 左路滅「紅」

基亞利殊上季以天價1億鎊（約9億7000萬港元）轉投曼城，但全季英超只有3入球3助攻，表現和效果遠遜效力阿士東維拉時，被批為超級水貨。幸好此子經過一季適應後，今季成為左翼必然正選，聯賽至今已收穫3入球和4助攻，表現勝過上季。
此外，守將尼敦艾基亦在今季破繭而出。這名28歲荷蘭守將於2020年以4,000萬鎊（約3億8800港元）由般尼茅夫加盟曼城，但來投後首2季英超僅正選上陣19次，相反本季聯賽已17次首發，當中多次客串左閘攻守全面，他感謝哥帥：「我加盟初期受傷患困擾，令我一度懷疑自己實力。不過，哥帥由第1天開始就不斷支持我，助我踢出最佳表現。」
瞄準罩門阿諾特
他倆更成為藍月左路最佳拍檔，尼敦艾基本季向前傳球的次數高踞全英超第2，基亞利殊就是其第1傳球目標，前者今季204次傳球予後者，乃全隊傳球予基亞利殊最多次的球員。
兩人今仗勢對準紅軍右閘這個罩門，其正選右後衞阿歷山大阿諾特攻強守弱，就算領隊高普像首循環主場贏1:0般，再出奇招安排占士米拿客串這位置作出針對性防守，但以一人力量恐難阻止藍月這對新組合。再者曼城近5次聯賽作東鬥紅軍錄3勝2和，就算神鋒艾寧夏蘭特上陣成疑仍料可大勝，「主勝」去馬。
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