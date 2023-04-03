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霸氣外露

2023-04-03 列印
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下周於歐聯8強交手的曼城和拜仁慕尼黑（紅衫），齊齊於上周六聯賽盡展霸氣，勒住仍能大勝宿敵。藍月英超主場對利物浦先失一球下反勝4:1，後者領隊高普感謝曼城手下留情；拜仁於德甲國家打吡半場領先3球下放慢節奏，主場4:2「小勝」多蒙特。
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