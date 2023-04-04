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美斯捱轟

2023-04-04 列印
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巴黎聖日耳門於周日法甲主場意外0:1不敵里昂，球迷將矛頭直指美斯，認為他表現與人工不相稱，賽前更向他大喝倒采。他賽後亦被外媒評全隊最低分，網民直斥他奪取世盃後已無心戀戰。
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