槍手衰衝動
隊長冀港府加大資助運動員 香港神勇「女冰」 世錦賽歷史性奪金
在早前香港冰球男子隊往外作賽播錯國歌事件的陰霾下，香港女子冰球隊在世界錦標賽發威，力挫強敵，歷史性奪金。「女冰」隊長李雅婷說，隊員維持良好心態，即使敗過一仗，當比賽是一場game（遊戲），全力以赴，最...
2023-04-11
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中方斥美艦非法闖入領海
解放軍東部戰區發言人表示，戰區圓滿完成一連3日的環台戰備警巡和聯合利劍演習各項任務。第3日的環台軍演，解放軍出動第一艘國產航母山東艦參與。解放軍進行軍演之際，1艘美軍驅逐艦駛入南沙群島附近海域，中方批...
2023-04-11
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規模縮減 路線僅及英女皇1/3 查理斯加冕乘黃金馬車巡遊
英皇查理斯三世的加冕大典，將於下月6日在倫敦西敏寺舉行，當天查理斯和皇后卡米拉會乘坐伊利沙伯二世登基60年時，打造的鑽禧馬車，從白金漢宮前往西敏寺；而規模會較其母的加冕典禮縮減。 加冕大典當天一...
2023-04-11
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KOKO MARE收逾2100票快開售
由會德豐地產發展的藍田KOKO MARE，連日來收票情況理想，截至昨日已收逾2100票，超額認購逾18倍，發展商本周會公佈銷售安排，有機會下周次輪銷售。過去4日復活節長假期，項目展銷廳紛現參觀人流，昨...
2023-04-11
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加息預期升溫利淡後市 恒指短線恐受制20500
內地股市昨日回軟，滬指跌12點，結束6連升，深成指亦跌95點。港股今日假期後復市，北水重臨，分析指加息預期升溫，疊加內地經濟復甦情況不及市場預期，降低市場樂觀情緒，恒指短期內上試20500點料有阻力，...
2023-04-11
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祖奧馬里奧歐聯特別醒 「菲」黃騰達
賓菲加在上輪葡超榜首大戰不敵宿敵波圖，各賽8連勝的走勢終止，未能以最強氣勢在今晚歐聯8強首回合主場迎戰國際米蘭。然而該隊上仗明顯未有拼盡，有留力之嫌，以他們本季歐聯地頭出擊全勝的數據支持，加上又有在此...
2023-04-11
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晚年受腎衰竭折磨 妻證死訊 吳耀漢離世享年83歲
曾演出《五福星》系列的著名影星吳耀漢昨日離世，享年83歲。吳耀漢近年身體出現不少毛病，曾因心臟血管栓塞要做手術，其後患上嚴重腎衰竭，腎功能只剩約一成，需要每日洗肚4次。吳耀漢太太其後亦證實丈夫死訊，她...
2023-04-11
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引投資者入境 增企業和人才
香港是由移民組成的國際都市，我們的前輩們早期從廣東移居香港，也有很多來自世界各地和大陸各個省市。無論處於什麼年代，香港人口總是在移動，可以說有出也有入，這裡是一個開放和包容的社會。近幾年，香港移出的人...
2023-04-11
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仲達 - 萬事靚今仗一定掂｜頭號目標
第七場四班一二○○米。上次對「萬事靚」信心十足，原因初出一役轉彎被頂不利的三疊，直路末段亦非全打開，但可步步進逼轉彎走位相近的「你知我拼」，後駒隨後已大勝四班賽，怎計其首戰的表現都極出色。經一仗因排外...
2023-04-09
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