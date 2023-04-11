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槍手衰衝動

2023-04-11 列印
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周日英超大戰利物浦主場對阿仙奴，紅軍原本夢遊球場先失2球，但他們突然回魂追和2:2，若非完場前連番失機更可反勝。紅軍忽然甦醒，全因槍手中場格列沙加（左二）在2球領先時無故挑釁利物浦右閘阿歷山大阿諾特（右），激嬲紅軍戰將和球迷，令他們及時重拾鬥心。
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