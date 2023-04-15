護級聖手變陣登場 戰狐噬「月」

■甸恩史密夫矢言有信心拯救狐狸。

■曼城要後顧歐聯，今場未必搏盡。

臨危受命接掌李斯特城領軍出戰餘下8輪英超的甸恩史密夫，今晚第一擊就要作客硬撼曼城，這名從未與隊內任何一位球員合作的教頭，矢言隊中有不少經驗和實力兼備的星將，有信心完成護級大業。與前帥羅渣士鬧翻的射手占美華迪、中堅蘇恩古和莊尼伊雲斯等今仗勢歸位，率隊在有歐聯後顧的藍月身上搶分，捧讓球主客和受讓兩球「客勝」。李斯特城月初辭退在任4年的領隊羅渣士，過去2輪英超由助教史度威爾和阿當沙達共同領軍，結果2仗全敗，聯賽排名進一步跌至尾二，球隊遂聘請於19至20球季，帶領阿士東維拉在英超奇跡護級的甸恩史密夫接手，在餘下8輪逃出生天。這名從未與隊中任何一位球員合作過的52歲英格蘭籍教頭，矢言計過球員實力和賽程有信心護級：「我們有6星期8場比賽去改變局勢，時間十分足夠。這支球隊有很多實力出眾的球員，他們只是缺乏信心，我覺得只要令他們回復信念，再給予正確的戰術指示，可以擊敗任何對手。」華迪鬥曼城屢有斬獲多位與羅渣士鬧翻而被投閒置散的星將，有望在今場歸位對抗藍月。本季英超僅出場2次的中堅蘇恩古，之前被羅帥勒令進行個人操練，甸恩史密夫上任後即讓他歸隊與大軍訓練，料與近期傷瘉復出的莊尼伊雲斯在中路合作，合力拑制藍月神鋒艾寧夏蘭特。而今屆聯賽正選上陣只有14次的占美華迪，近日操練時亦特別起勁，今場有望重演過去16次英超鬥曼城貢獻8球3助攻的大順腳風。再者，藍月過去2季英超主場對狐狸只有1勝1負，合計共失8球，明顯未能應對後者銳利的快速反擊，加上他們下周三歐聯8強次回合要作客拜仁慕尼黑，有大戰後顧更容易失分，「客勝」穩開。Now611、621台周日凌晨0:30直播