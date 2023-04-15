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勇士帝王點燃季後賽

2023-04-15 列印
勇士後衞 史堤芬居利
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NBA季後賽周六全面展開，首日共有4場賽事，東西岸各有2場首圈第一戰，焦點就是西岸3號種子帝王主場鬥衞冕總冠軍的6號種子勇士。帝王在星將迪艾朗霍斯帶領下場均收錄120.7分，是常規賽場均得分最高的球隊，勇士則以118.9分緊隨其後，後者射神史堤芬居利預計這場比賽會變成對攻大混戰。（香港時間周日早上8:30開賽）
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