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帝王報喜

2023-04-17 列印
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周六的NBA西岸季後賽首圈第一場，帝王球星迪艾朗霍斯（左）個人首場季後賽即攻入38分，領軍主場以126:123擊敗衞冕冠軍勇士。迪艾朗霍斯更成為繼獨行俠的當積42分之後，NBA史上首場季後賽得分第2高球員。
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