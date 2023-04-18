「皇」者風無畏無懼 藍獅難翻盤

■林柏特賽前為各球員心理輔導，只是杯水車薪。

■皇馬一向心態強大，近期亦走出低谷8戰6勝。

林柏特接掌車路士帥印在3場各賽事全敗後，終於明白問題出於球員們心態失衡，過去兩日遂減少訓練量，抽時間與戰將進行單對單的心理輔導，務求讓各人重新振作，爭取在今晚歐聯16強次回合克服落後2球的劣勢，主場逆轉皇家馬德里晉級。可是皇馬射手賓施馬、中場莫迪歷等向來心態硬淨，「林伯」此舉恐怕無作用，寧敲皇馬客勝。車路士在4月初任命舊將兼舊帥林柏特為看守領隊，率隊到球季完結為止。然而這名44歲少帥未能撥亂反正，上任後接連於英超不敵狼隊和白禮頓，中間出戰歐聯8強首回合又作客淨吞皇家馬德里2蛋，3連敗後「林伯」終於找到問題所在，就是球員們心態失衡，出現信心危機，特別是已連續4場各賽事無入球和助攻的假中鋒夏維斯，以及愈踢愈沉的翼鋒史達寧。林伯「救心」於事無補林柏特過去2日遂減少訓練量，以最低限度的操練保持各人的體能狀態，寧願抽時間與每位球員進行單對單的心理輔導，務求令戰將在今場鬥皇馬前重新振作。他說：「球員們心理和生理都很疲累，有些人缺乏信心，他們在場上無論是搶拼、爭頂和射門，都是慢對手一拍。近日我將訓練量減到最低，現階段會談比起場上操練更重要，我會逐位球員單對單見面。」可是「林伯」此舉面對銀河艦隊難以奏效，皆因後者向來以心理硬淨見稱。皇馬在2月尾至3月初曾在各賽事3場不勝，但他們迅即重回正軌近8仗贏6場，射手賓施馬期間收錄8球1助攻，中場莫迪歷亦愈戰愈勇，兩人今仗勢領軍雙殺藍獅晉級。皇馬教練安察洛堤亦信心十足道：「球員們在場上的態度無與倫比，他們總能在球季關鍵時刻交出好表現。」Now643台周三凌晨3:00直播