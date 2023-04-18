近期最火熱的樓市話題，莫過於屯門某個全新屋苑出售，第一期與第二期的售價相差超過15%，已購入第一期的，未入伙樓價已下跌超過15%，所以有業主聲討發展商，其實每個人都是自私，換轉是我購入了第一期，我心裏...

2023-04-18