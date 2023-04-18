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湖人攞頭威

2023-04-18 列印
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周日進行的4場NBA季後賽首圈第一仗比賽，有3場都由種子排名較低的球隊取勝，包括西岸7號種子湖人作客128:112擊敗灰熊。紫金軍頭威頭勢，兩位巨星居功厥偉，勒邦占士貢獻21分11籃板的全能表現；安東尼戴維斯（圖）在22分、12籃板的雙雙數據上，更有7次封截。
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