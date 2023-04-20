葡語幫夾擊西維爾 「曼」馬奔騰

曼聯左閘達洛治

■西維爾近況飄忽，次回合回師主場亦未必穩陣。

曼聯貴價新兵安東尼馬菲奧斯上場英超終踢出身價，攻入1球兼助攻客串左閘的達洛治士哥，之後他倆有默契地握手慶祝，後者亦直言2人關係密切。今晚歐霸8強次回合，這對葡語幫勢率紅魔作客左右夾擊挫西維爾，殺入4強，客勝放心捧場。曼聯今季以9500萬歐羅（約8億1000萬港元）重金由阿積士收購安東尼馬菲奧斯，自加盟後此子一直被批表現與身價不符。不過，他於上場英超終踢出代表作，貢獻入球和助攻各一，領軍作客2:0擊敗諾定咸森林。此子打破個人14場英超入球荒，收穫今季各賽事第8個入球，獲領隊坦哈格鼓勵：「作為一名鋒將，必須要有士哥。他今季已屢次建功，但如要成為世界級球員要有更穩定發揮。」這名巴西右翼最愛由右路推入大位攻門，除了入球外，他上場更交出美妙直線助攻客串左閘的達洛治士哥，亦獲坦帥大讚：「足球最重要是適當時候做適當的事，很開心看到他在適當的時候傳球予達洛治。」安東尼達洛治建默契達洛治建功後，他倆有默契地握手慶祝。葡萄牙籍的達洛治賽後直言他們這對葡語幫關係密切：「這慶祝方式是我們一起設計的。我一直努力幫助他適應，我們的關係很好，他是個很好的年輕人，很喜歡與他待在一起。」由於紅魔兩名常規左閘勞基梳爾和杜維爾馬拉西亞均因傷缺陣，預計達洛治今場會繼續串演逆足左閘，隨時再後上接應安東尼助攻。首回合曼聯一度領先2球，最終欠運地因2個烏龍球被逼和2:2。今晚在這對葡語幫組合左右夾擊下，勢作客擊敗近6場錄2勝2和2負、狀態飄忽的西維爾，躋身4強，客勝不容錯過。Now643台周五凌晨3:00直播