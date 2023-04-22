烏尼化腐朽為神奇 意甲盛世維拉有「福」享

維拉領隊烏尼

■賓福特近況平平，難望抵擋來勢洶洶的維拉。

烏尼入主阿士東維拉5個月，除了將球隊由下游份子變成前4競爭者，還令前鋒奧尼屈堅斯升呢為頂級射手，後者透過觀看烏尼過往與多位世界級前鋒合作時的影片，進化到在過去12輪聯賽狂轟11球。維拉今晚英超作客賓福特，這位新晉星級前鋒勢再現光芒，一於支持客勝。繼米蘭雙雄一起躋身歐聯4強後，周四又有3支意甲球隊殺入歐戰準決賽。祖雲達斯和羅馬（圖）分別淘汰士砵亭及飛燕諾，一起晉級歐霸4強；費倫天拿亦順利在歐協聯8強過關，5支意甲隊破天荒於同一賽季入到3項歐洲賽準決賽。過去曾執教過巴黎聖日耳門、阿仙奴和西維爾等豪門的烏尼，去年11月初接過維拉帥印，短短5個月令球隊全方位提升，由接手時在英超排13位，到最近8輪錄得7勝1和的不敗走勢後，升到本輪前的第6位，與歐聯區域只有6分差距，餘下7輪有機會後上取得前4歷史性躋身歐聯。屈堅斯「睇片」升呢烏尼其中一個功績，就是令麾下多位戰將表現大幅提升，最明顯就是射手奧尼屈堅斯。後者在烏尼來到前，13場英超只有2入球2助攻，但合作後17輪聯賽累積12入球4助攻，包括踏入2023年12仗狂轟11球，搖身一變成頂級射手。烏尼矢言屈堅斯全靠睇片進步：「我們讓屈堅斯觀看我之前合作過的不同前鋒的影片，例如卡雲尼，他的走位值得學習；還有卡路士巴卡，其入楔十分出色；奧巴美揚又是另一位教科書式前鋒，各方面都很厲害。屈堅斯對於觀看其他前鋒的影片，一直持開放態度。他透過學習不停進步，在每次訓練和每場比賽都展示出來，他大有機會成為我麾下另一位世界級射手。」這名25歲英格蘭前鋒亦矢言自己在烏尼手下脫胎換骨：「我之前會在前場四處跑動，目前在走位時就更加醒目，經常在禁區附近等待合適時機。」適逢賓福特近況平平，過去5輪英超僅得2和3負，期間共失9球，屈堅斯可望再有進帳，領軍全取3分繼續向前4位進發。Now622台今晚10:00直播