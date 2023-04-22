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意甲盛世

2023-04-22 列印
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繼米蘭雙雄一起躋身歐聯4強後，周四又有3支意甲球隊殺入歐戰準決賽。祖雲達斯和羅馬（圖）分別淘汰士砵亭及飛燕諾，一起晉級歐霸4強；費倫天拿亦順利在歐協聯8強過關，5支意甲隊破天荒於同一賽季入到3項歐洲賽準決賽。
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