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橫掃之憂

2023-04-24 列印
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76人（白衫）周六在中鋒安比倦勤下，作客仍以96:88擊敗籃網，於NBA季後賽東岸首圈以場數4:0橫掃對方晉級。然而球會同時宣佈安比在次圈系列賽僅有一半的出場機會，成為晉級東岸決賽的最大阻力。
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