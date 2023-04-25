任睇No.1
  • 23º
  • 92%
  • 2023年4月25日 星期二
熱門： SpaceX文彬ETUDE HouseDSE備戰消費券優惠

日報新聞 > 體育

曼市夢幻爭霸

2023-04-25 列印
Previous Next

周日英格蘭足總盃4強，曼聯（紅衫）於溫布萊球場與白禮頓激戰120分鐘後賽和0:0，最終紅魔於互射12碼贏7:6殺入決賽，將於6月3日與曼城爭冠，合演足總盃決賽史上首次曼徹斯特打吡。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd