國家航天技術一日千里。國家航天局和中國科學院聯合發佈中國首次火星探測的3幅火星全球影像圖。此外，有探月工程總設計師指，2030年前，中國人的腳印肯定會踏在月球上。「天問一號」環繞器自2021年11月起...

2023-04-25