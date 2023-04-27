卡尼領銜 斬妖除「魔」 熱刺贖罪戰

■熱刺（藍衫）上輪聯賽慘敗後，急需一場勝仗向球迷交代。

■紅魔周日經歷足總盃120分鐘激戰，料損耗甚巨。

熱刺上輪英超1:6不敵紐卡素，遭球迷炮轟表現不專業，隊長洛里斯和射手哈利卡尼即公開道歉，全體球員亦在周二發聲明表示會合資，為該仗入場的熱刺球迷退票，並承諾今晚聯賽快車在主場擊敗曼聯。恰巧卡尼近年對紅魔屢次士哥，今晚一於由他領軍奏捷平息眾怒，主勝去馬。上輪英超前4大戰作客紐卡素，熱刺居然在開賽21分鐘內狂失5球，數百名隨隊造訪聖占士公園的球迷憤然離場，球隊最終慘敗1:6，眾多熱刺迷賽後亦在社交平台炮轟球隊表現差勁和不專業。射手哈利卡尼，以及門將兼隊長洛里斯立即向球迷道歉，後者表示：「這場比賽令我們很尷尬，我首先要向隨隊作客和入場觀賽的球迷致歉，球隊在各方面都做得不好。」眾將承諾取勝息眾怒熱刺翌日已宣佈辭退看守領隊史迪連尼，並委任助手賴仁美臣為新任暫代教頭，球員們周二再進一步，在社交平台發表聯合聲明，指出會合資為球迷退票：「我們理解球迷們的沮喪、憤怒，是我們踢得不夠好。很感謝球迷們的支持，大家無論主客場都無懼風雨前來，因此我們希望為前往聖占士公園的球迷們完成退款工作。」同時各人亦承諾：「我們知道退票的金錢平息不了甚麼，我們會盡全力在擊敗曼聯。」率隊取勝平息眾怒的責任，就落在卡尼身上，他過去5次英超鬥曼聯共取得3入球1助攻。適逢紅魔剛周日足總盃4強與白禮頓激戰120分鐘後，要靠互射12碼過關，球員體力消耗大，加上該仗弄傷足踝的中場般奴費南迪斯今仗倦勤，大大削弱球隊的創造力，熱刺勢大打爭氣波，捧主勝。Now621、611台周五凌晨3:15直播