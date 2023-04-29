沙維撥亂反正 傳控殺「迪」

巴塞隆拿剛輪西甲不敵華歷簡奴，教練沙維賽後大發雷霆，不滿球隊演出之餘，更炮轟戰將過度使用長傳戰術，有失巴塞以傳控踢法自居的傳統。有見及此，該隊兩位剛傷瘉的技術型中場法蘭基迪莊和柏迪，今晚聯賽一於領軍以悅目的小組組織，在主場連番撕破貝迪斯防線全取3分，捧讓球主客和讓一球「主勝」。

周中西甲快車，巴塞作客1:2不敵中游的華歷簡奴，幸好次席皇家馬德里這輪同樣輸波，令他們仍然保持11分的領先優勢。然而球隊在比賽期間不停長傳急攻，沒有耐性在中場組織層層推進，教練沙維賽後遂大發雷霆：「我們缺少了中路的進攻，濫用了長傳，應該尋求在中路取得更多優勢。我們踢得很費勁，失了很多不必要的控球權，行動比起平時遲緩。我們踢得不舒服，你必須承認這一點。」

迪莊柏迪攜手策動





聽到沙維不滿的聲音，巴塞眾將今仗勢重現傳控踢法，以悅目組織撕破貝迪斯防線，這重任就落在一對技術型中場法蘭基迪莊和柏迪身上。兩人早前分別因膝傷和拉傷大腿肌肉而缺陣一段時段，彼此一起於前仗西甲主場1:0贏馬德里體育會時復出，剛輪聯賽對華歷簡奴又再攜手合作，他們經過兩場熱身賽，今場勢可重現本季西甲合共交出72次關鍵傳球、場均共有113.4次傳送的表現，全面控制中場圍攻貝迪斯，讓中鋒羅拔利雲度夫斯基等得到源源不絕的供應。柏迪矢言：「很開心可以回歸球場，我會在餘下的聯賽全力以赴，為球隊贏下冠軍。」



適逢客軍貝迪斯崇尚進攻，喜歡將防線移前，更有利巴塞爭取入球。他們近8次各賽事與巴塞交手只得1勝1和6負，合共失掉20球之多，加上近況又平平在過去5輪西甲只有1勝1和3負，今仗勢大敗而回，「主勝」穩開。