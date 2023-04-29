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知恥近乎勇

2023-04-29 列印
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剛周末英超慘敗予紐卡素的熱刺，周四聯賽快車主場對曼聯又差點被蹂躪，半場落後2球毫無還抗的能力，幸好他們在換邊後突然甦醒，由右閘柏度樸路和前鋒孫興民（白衫）連追2球逼和2:2。攻入扳平入球的射手孫興民矢言，全隊在半場都十分生氣，不想再次慘敗。
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