曼城登頂

曼城在周日的英格蘭超級聯賽中，作客以2:1擊敗富咸。全取3分後，以32戰得76分，壓倒多打1場得75分的阿仙奴升上榜首。射手艾寧夏蘭特（左）開賽僅3分鐘便射入12碼，今季英超入球數目增至34球，追平舒利亞及高爾的單季入球紀錄。不過，曼城中場大將奇雲迪布尼缺陣賽事，領隊哥迪奧拿承認迪布尼受傷患困擾，或影響爭標機會。