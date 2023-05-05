爭前4殺無赦 利華屠「隆」刀

■ 科隆（藍衫）連續4場聯賽不敗走勢剛剛連纜，士氣受挫。

■穆沙戴亞比（左二）近來對科隆不乏入球進帳。

利華古遜上輪德甲賽和柏林聯正式宣告無緣爭標，但仍要為前4名歐聯席位而戰，今晚主場對護級球隊科隆，矢志全取3分，並以勝仗為下周歐霸4強首回合作客羅馬壯行色。該隊前鋒穆沙戴亞比近況回勇，加上過往對科隆時又特別醒神，今仗有信心再破後者大門，小讓半球/一球，一於放心捧讓球「主勝」。上輪德甲利華古遜作客與柏林聯互交白卷，聯賽剩餘4輪落後榜首拜仁慕尼黑14分，正式確定爭標無望，但與第4位的弗賴堡差8分，仍可爭歐聯席位。穆沙戴亞比及時回勇利華古遜自歐霸淘汰圈附加賽次回合作客3:2勝摩納哥後，各賽事至今錄10勝4和，當中主場6戰5勝1和，包括拜仁和RB萊比錫亦要葬身於其主場，今晚地頭出擊自然信心十足。而陣中法國前鋒穆沙戴亞又回勇，各賽事近3仗交出1入球1助攻，今季各賽事累積14球8助攻。此子在德甲首循環作客科隆時，又為利華古遜射入反勝2:1的入球，聯賽近5次對科隆貢獻3球3助攻，助球隊取得3勝1和1負的優勢，今晚他勢再演科隆剋星助主隊全取3分。客軍科隆上仗主場0:1負弗賴堡，終止聯賽4仗不敗強勢，於聯賽榜排11位，距離降班漩渦7分，餘下4輪聯賽仍未可以安枕。惟科隆過去3次德甲作客利華古遜，2次大敗而回，今仗受讓半球/一球亦捧不過，放心敲「主勝」。香港時間周六凌晨2:30開賽