大Sam護級專家專泊大巴 列斯封「城」

列斯聯領隊艾拿迪斯

■哥迪奧拿（左）要面對艾拿迪斯的大巴陣挑機。

英超排倒數第4的列斯聯，在尚餘4輪下急聘名帥艾拿迪斯領軍，今晚第一擊就要作客挑戰一哥曼城。外號「大Sam」的艾帥甫上任即向藍月主帥哥迪奧拿、利物浦領隊高普等人「挑戰」，指自己的領軍經驗比兩人更豐富，又懂得如何去守死對方射手。大Sam有往績支持，今仗有望令以中堅羅賓高治為首的防線變得滴水不漏，捧讓球受讓兩球「客勝」。列斯聯在上輪英超護級大戰作客1:4大敗給般尼茅夫後，周三宣佈辭退在內僅2個半月的領隊查維加西亞，邀請著名的英超護級專家艾拿迪斯出山，領軍打護級戰。68歲的艾拿迪斯甫上任即在記者會上先聲奪人，直指自己與今仗對手曼城主帥哥迪奧拿同級，有信心帶領列斯聯向對方搶分：「很多人說我年老和過時，我確實已經68歲，但以足球知識來計算，沒有人比我出色，哥迪奧拿、高普和阿迪達亦不在我之上。我們在同一級數，而我的經驗和知識深度更勝他們。」羅賓高治築起屏障事實上，艾拿迪斯過往曾4次獲聘，在季中接手英超球隊打護級戰，3次成功完成護級任務，只有2020-21球季未能帶領西布朗逃出生天，難怪他這麼有信心。而大Sam本身又是出名的防守專家，表明要針對球隊後防漏洞作出改善，本身貴為德國國腳中堅的羅賓高治，勢獲委以重任領軍抵禦藍月的強攻，他表示：「球隊要護級首先要減少失球，防守要有明確的陣式和戰術。我有信心令球員成功箝制對方射手，並以此削弱對手進攻。」艾帥在2020年12月，以「640」的大巴戰術作客1:1賽和利物浦，後者領隊高普賽後發晦氣指這戰術不君子，可見大Sam的功力。而藍月進攻核心奇雲迪布尼今仗又上陣成疑，射手艾寧夏蘭特獨力未必可破大巴陣，還是捧受讓兩球「客勝」。Now611、621台今晚10:00直播