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皇馬爭盃十「拿」九穩

2023-05-06 列印
皇馬前鋒 賓施馬
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賓施馬由2009年加盟皇家馬德里至今，僅2次捧走西班牙盃，更重要是他在上述2次的封王過程中功勞不大。這名35歲射手等待多年，終於有機會贏下屬於自己的西班牙盃，此子挾近期大順腳風，在對上4圈合共貢獻4入球1助攻，今晚決賽勢在中立場拉卡圖加體育場連番撕破奧沙辛拿大門，率隊取得冠軍，讓球讓球半/兩球照捧「主勝」。（HOY TV77、有線601、661台周日凌晨4:00直播）
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