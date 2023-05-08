護級戰坐擁主場之利 森林必「聖」

■修咸頓近5場作客不勝，今仗難有勝算。

基比斯韋特今季入球多來自主場賽事。

英超護級形勢緊湊，今晚諾定咸森林會主場鬥同處降班區的修咸頓上演關鍵護級大戰。前者主場威力強勁，加上中場基比斯韋特於地頭出戰特醒，有力挫聖徒全取重要3分，主勝去馬。諾定咸森林34戰後得30分，與尾4的列斯聯和尾5的李斯特城同分，但列斯聯打多一場，而森林因得失球較差排第18位。至於修咸頓34輪後只得24分排包尾。因此，今仗諾定咸森林與聖徒直接交手，對雙方爭取護級都十分重要。兩軍一定戰意十足，不過諾定咸森林坐擁主場之利，令勝算大增。事關他們地頭出擊時十分硬淨，自去年10月以來，他們英超13次作東收穫5勝6和2負，曾擊敗利物浦以及賽和曼城，只曾敗予紐卡素和曼聯兩支前4球隊。基比斯韋特地頭特醒再者，他們有主場王基比斯韋特坐陣。此子今季由狼隊轉投諾定咸森林，即成進攻核心貢獻4入球和6次助攻，並列球隊於英超炮製最多入球的球員，其中有3球和5次助攻都是在主場取得，他亦矢言球迷的支持很重要：「主場球迷真的很熱情。我從未見過如此澎湃的打氣，當我一踏入球場時，就好像全世界都在支持我，十分震撼，令我起雞皮疙瘩。」論近況其實兩軍不相伯仲，諾定咸森林近13場只得1勝9負3和，至於修咸頓近9場收穫6負3和。不過，聖徒近5場作客只得3負2和，加上森林主場有保證，一於捧主勝。Now621台周二凌晨3:00直播