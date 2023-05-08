皇馬捧西盃
轉款內地戶口 對方即封鎖 網上兌換人民幣港人墮圈套失萬元
網上騙案千變萬化，除了網購騙案，兌換貨幣亦危機四伏。不少港人在內地使用電子錢包消費，但申請內地銀行的戶口不易，而留在電子錢包的人民幣，回港後不能退回香港的銀行戶口，於是光顧網上兌換服務，近日多名市民墮...
2023-05-08
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強調堅定捍衞主權 外交部斥美將台變「火藥桶」
美國防務產業業界表示，願參與台灣防務自主計劃，以提升台灣威懾力。在北京，外交部批評美方正把台灣變成「火藥桶」，強調中方將堅定捍衛自身主權和安全。同時，正在華盛頓訪問的菲律賓總統小馬可斯表明，菲方同意美...
2023-05-06
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「寶劍女神」搶盡風頭 查理斯加冕大典落幕
查理斯三世加冕大典上周六圓滿落幕，場面盛大炫目，花絮亦多，外界討論熱情未減。其中一名「寶劍女神」在典禮中以美貌驚艷世界，而其身份亦殊不簡單。「寶劍女神」身份不凡查理斯三世加冕大典當中，英國史上首位「寶...
2023-05-08
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The YOHO Hub 現樓會所曝光
新盤氣氛熾熱，現樓會所更搶先曝光，由新地發展的元朗The YOHO Hub第B期已屆現樓，早前首度開放現樓會所予傳媒參觀，同系第C期則已獲批預售同意書，涉939伙，料短期內將應市。 元朗The ...
2023-05-06
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聚焦經濟數據 大市觀望氣氛濃 港股料呈上落市
港股上周踏入「五窮月」，聯儲局一如預期加息0.25厘，惟市場聚焦本周經濟數據，大市觀望氣氛濃厚。證券業人士指出，市場關注美國地方銀行資金問題，會否演變成金融危機，若今、明2日恒指成功企穩2萬點以上，5...
2023-05-08
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護級戰坐擁主場之利 森林必「聖」
英超護級形勢緊湊，今晚諾定咸森林會主場鬥同處降班區的修咸頓上演關鍵護級大戰。前者主場威力強勁，加上中場基比斯韋特於地頭出戰特醒，有力挫聖徒全取重要3分，主勝去馬。諾定咸森林34戰後得30分，與尾4的列...
2023-05-08
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MC《小心地滑》捧兩大歌曲獎 Anson Lo姜濤冧莊攞男歌手金銀獎
ViuTV《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》昨晚在亞博館舉行，今年頒獎禮大改革，有別以往兩屆頒發十大歌曲獎，改為只頒發4大歌曲獎，以音樂類型區分，並由各地音樂人組成評審團，選出當中的年...
2023-05-08
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攜手推動ESG發展 共建更美好香港
ESG（環境、社會和公司治理）是全球熱點關注議題，目前在香港等亞洲市場的發展更是如火如荼。隨着亞洲經濟成長，加上許多亞洲企業進一步國際化，亞洲市場對ESG的關注度不斷提升，但與歐美國家相比，仍然存在較...
2023-05-08
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仲達 - 好友心得一出即拼｜頭號目標
第十場三班一○○○米。今季528場次三班此程，今次參戰馬「日日型」、「怡心聲」、「精彩勇士」等均有列陣，最後賽果由四升三班的「萬里飛至」和「不可擋」串Q，令人對現役三班此程的舊馬失去信心，所以今場隔晚...
2023-05-07
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