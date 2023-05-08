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皇馬捧西盃

2023-05-08 列印
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周六西班牙盃決賽，皇家馬德里靠洛迪高高斯梅開二度，於中立場以2:1擊敗奧沙辛拿奪冠，自2014年後終再於此賽事封王。主帥安察洛堤（黑衫）即劍指周二作東曼城的歐聯4強首回合矢言：「我們現在士氣高昂，為下場賽事做好準備。」
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