第十場三班一○○○米。今季528場次三班此程，今次參戰馬「日日型」、「怡心聲」、「精彩勇士」等均有列陣，最後賽果由四升三班的「萬里飛至」和「不可擋」串Q，令人對現役三班此程的舊馬失去信心，所以今場隔晚...

2023-05-07