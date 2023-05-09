上屆4強翻版 悍馬再屠「城」

■曼城今季於歐聯作客較為失色。

■洛迪高高斯（白衫）近況大勇，料再一次擔演藍月剋星。

皇家馬德里今晚歐聯4強首回合將會主場硬撼曼城，重演上屆同階段相同戲碼。前者鋒將洛迪高高斯是上季淘汰藍月的功臣，恰巧此子最近狀態大勇，有望領軍擊退歐聯客場演出打折扣的曼城先拔頭籌，主勝去馬。兩軍在上季歐聯4強同樣狹路相逢，曼城首回合主場贏4:3，次回合他們原本領先1:0晉級在望之際，皇馬翼鋒洛迪高高斯在法定時間最後2分鐘連入2球，將比賽帶入加時。銀河艦隊最終靠前鋒賓施馬加時的士哥，120分鐘贏3:1，兩回合計以6:5晉級。洛迪高贏盡錦標心雄洛迪高高斯無疑是上季反勝藍月的英雄，今次兩軍再遇，此子料可再次剋死曼城。皆因這名22歲巴西翼鋒最近銳不可當，近6場各賽事貢獻5個入球和1次助攻，包括上場西班牙盃決賽梅開二度，領軍2:1擊敗奧沙辛拿，自2014年後再次於此賽事封王。洛迪高高斯效力銀河艦隊4季，已贏下所有錦標成就大滿貫，不過他不滿足道：「西班牙盃是我唯一在皇馬未曾贏過的獎盃，所以我很想贏。現在我已贏盡可贏的錦標，但仍然想為球隊爭取更多冠軍。」教練安察洛堤亦大讚他：「他很有天分，走位和射門能力都很出眾，但他仍在進步，沒有人知他的極限在哪裏。」論近況，銀河艦隊比藍月輸蝕，前者各賽事近5場錄3勝2負，後者所有戰線已16場不敗豪取15勝1和。不過值得留意是，由於皇馬在西甲已大幅落後巴塞隆拿，他們近期於聯賽已處於半放棄狀態，戰績參考價值不大。銀河艦隊明顯專攻盃賽，歐聯又特別醒神，今季於比賽5次主場出擊全勝，反觀曼城本季歐聯5次作客就只得1勝4和，2.98倍主勝捧得過。Now643台周三凌晨3:00直播