前4大亂鬥

英超前4爭奪戰進入最後4輪突然變得激烈，三哥紐卡素周日主場0:2不敵阿仙奴（紅衫）；第4位的曼聯則作客0:1負韋斯咸，兩隊分別領先第5位踢多一輪的利物浦3分及1分，而緊隨紅軍的熱刺在數字上亦有後上可能，加上比各對手踢少兩、三輪的白禮頓，5隊爭2個歐聯席位。