  • 2020年1月18日 星期六
  • 19º
  • 70%
熱門： 屯馬線武漢肺炎假找換店連儂牆澳洲山火

日報新聞 > 體育

經典重現 熱刺有「福」

2020-01-18 列印
　　熱刺的阿根廷孖寶盧施素和拉美拿，在上仗英格蘭足總盃第三圈重賽不單止各入一球率隊主場2:1擊敗米杜士堡，還有多次精采的互動配合，有老一輩熱刺迷將他們媲美球隊八十年代的經典阿根廷組合阿迪利斯和列卡度維拉。再者兩人有創造和組織能力，對即將踏入後艾歷臣年代的熱刺十分重要，一於在今晚英超作客屈福特率先證明，支持客勝。

（Now621、4K 611台今晚8:30直播）

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd