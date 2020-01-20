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﻿阿特蘭大落實買斷 沙柏達報恩戰

2020-01-20 列印
阿特蘭大上周五落實以一千二百萬歐羅（約一億港元），由森多利亞買斷借將杜雲沙柏達。為報知遇之恩，此子承諾今晚意甲助球隊延續主場強勢，在包尾大幡史帕爾身上全取三分，直取讓球主客和讓兩球「主勝」。 （Now638、有線614、654、

無線myTV Super301台周二凌晨3:45直播）

阿特蘭大一八年夏天以一千四百萬歐羅借入森多利亞射手杜雲沙柏達兩季，上周五決定多付一千二百萬歐羅，提前買斷前者。

承諾以表現回報

　　這位哥倫比亞射手今季意甲上陣九次入六球，雖然過去三個月受傷患影響，直到本月初才復出，不過承諾今後不會令球迷失望︰「很高興球會對我充滿信心，我會為你們創出更多成就。」

　　適逢今晚意甲主場迎戰各賽事三連敗的聯賽包尾大幡史帕爾，此子勢使出渾身解數，助球隊延續聯賽作東三連勝入十三球的強勢，「主勝」值取。

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