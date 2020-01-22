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﻿熱刺啞火捧唔「諾」

2020-01-22 列印
  熱刺有首席射手哈利卡尼重傷缺陣後，攻力明顯受影響，加上防線演出一直未如理想，以致不同賽事近六場僅一勝。以目前頹態，該隊今晚英超快車擁主場之利也好，迎戰近期表現硬朗的諾域治難有必勝把握，一於取讓球主客和受讓一球「客勝」。（Now623台周四凌晨3:30直播）

　　上場英超作客0:0悶和屈福特後，熱刺已連續三輪食白果。哈利卡尼因傷最快四月才能復出，領隊摩連奴改以孫興民、盧卡斯莫拉和迪利阿里合組鋒線三叉戟卻未能擦出火花。此外，該隊防線亦相當脆弱，摩連奴上任以來不同賽事十四戰，只有兩場力保不失，悍將尼當比利和穆沙施素高同樣因傷倦勤，後防失去了中場屏障，可謂雪上加霜。

　　包尾大幡諾域治不同賽事近五場兩勝兩和一負，期間有八球進帳，本月由哈化柏林借來的進攻中場安德列杜達表現對辦，今晚可望助金絲雀，繼首循環後，再次從熱刺身上搶分。
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