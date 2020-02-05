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﻿刺客拔刀擊潰聖徒

2020-02-05 列印
  熱刺挾英超勇挫曼城強勢，今晚英格蘭足總盃第四圈重賽主場可望打敗修咸頓。再者，陣中南韓鋒將孫興民腳風正順，配合盃賽主力拉美拿有力擊潰聖徒防線，主勝可捧。

（香港時間周四凌晨3:45開賽）

        上場英超熱刺由新加盟的荷蘭前鋒貝雲積和孫興民各建一功，主場2:0勇挫曼城重燃爭前四希望，今晚力圖乘勝追擊。由於足總盃賽例規定重賽球員名單要跟之前交鋒時相同，故貝雲積今仗只能作座上客，盃賽主力拉美拿協助孫興民攻堅。

        幸而，孫興民各賽事已連續三仗士哥狀態勇，拉美拿上兩場英足盃交出一球一助攻，上仗又僅後備上場體力消耗不大，他倆有力領軍延續主場各戰線三連捷強勢。

        修咸頓各賽近四次作客熱刺全敗共失十二球之多，今次重臨凶地難逃大敗厄運。
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