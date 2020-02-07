﻿百球里程化動力 老「馬」救火

三十三歲的羅馬射手迪斯高連續三輪意甲士哥，上場聯賽更攻入效力首都狼各賽事第一百球里程碑。這名波斯尼亞籍隊長矢言領軍走出近期三戰不勝低潮，今晚聯賽勢主場擊退後防不穩的博洛尼亞，主勝可取。



踏入效力羅馬第五季，迪斯高仍然是必然正選，事關這名三十三歲射手依然多產。此子今季意甲已貢獻十球五助攻，比去季聯賽多一球，而且近三輪皆有一球進帳，難怪在中場費奧倫斯外借到華倫西亞後，接過其隊長臂章。教練方錫卡直言：「我經常告訴球員，迪斯高是大家的榜樣，不論是技術抑或領導才能，他成為隊長也是眾望所歸。」



然而，首都狼各賽事近三仗僅一和兩負，表現令人失望，上場作客2:4不敵薩斯索羅更於換邊前已遠遠落後三球。迪斯高該仗攻入個人在羅馬第一百球也不太高興，矢言今晚要領軍重返勝軌：「我認為每位球員，包括自己的演出都在水準之下，尤其是防守有不少漏洞，但我希望大家能忘記近期的挫折，在今仗回復水準。」左閘史賓亞蘇拿附和道：「己隊今季最低目標是聯賽第四名，但這樣下去的話，機會只會愈來愈渺茫，大家必須馬上振作。」



博洛尼亞來訪無運行



幸好，博洛尼亞今季防守不濟，廿二輪意甲只得兩仗能保持清白之身。況且，該隊向來不擅造訪羅馬，對上五次只得一和四負未嘗一勝，期間更合共失掉十二球之多，故首都狼今仗有進攻中場羅倫素柏歷堅尼要坐波監，仍能靠迪斯高領軍全取三分，主勝穩開。



（Now638、有線614、654、無線myTV Super301台周六凌晨3:45直播）