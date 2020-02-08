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﻿千禧神蜂隊圖「利」

2020-02-08 列印
　　多蒙特向來擅長培養新星，最近就打造了千禧後鋒線三叉戟。十九歲中鋒艾寧夏蘭特和同齡翼鋒查頓辛祖各賽事近四場合共貢獻十一球、三助攻，身後還有盡得父親前美國隊長雷拿真傳的十七歲中場基奧雲尼雷拿，三人今晚德甲勢反轉利華古遜主場，直取客勝。

（Now670、有線611、651台、Fox+周日凌晨1:30直播）
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