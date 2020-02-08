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﻿字母哥嫌棄哈登

2020-02-08 列印
  NBA明星賽得票最高的大帝勒邦占士和安迪杜古普周四點兵，大帝組洛衫磯聯盟和找好兄弟基斯保羅等合作絕不為奇。叫大家意想不到的是，哈登身為目前常規賽得分王，字母哥竟公開嫌對方獨食而不選。

　　月中明星賽兩位隊長占士和字母哥周四點兵，希臘怪胎第三輪要在甘巴獲加和楊格之間選一名控衞，主持人巴克利特別提醒他還有哈登未被選，並問：「你不想選一名獨食球員？」字母哥毫不留情地回應：「我希望選一個懂得傳球的人，這亦是球隊所需。」結果他選了甘巴獲加，大帝則將最後一個正選席位給哈登 。
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