月中明星賽兩位隊長占士和字母哥周四點兵，希臘怪胎第三輪要在甘巴獲加和楊格之間選一名控衞，主持人巴克利特別提醒他還有哈登未被選，並問：「你不想選一名獨食球員？」字母哥毫不留情地回應：「我希望選一個懂得傳球的人，這亦是球隊所需。」結果他選了甘巴獲加，大帝則將最後一個正選席位給哈登 。
字母哥嫌棄哈登
月中明星賽兩位隊長占士和字母哥周四點兵，希臘怪胎第三輪要在甘巴獲加和楊格之間選一名控衞，主持人巴克利特別提醒他還有哈登未被選，並問：「你不想選一名獨食球員？」字母哥毫不留情地回應：「我希望選一個懂得傳球的人，這亦是球隊所需。」結果他選了甘巴獲加，大帝則將最後一個正選席位給哈登 。
市民趕死線返港 塞爆深圳灣 強制隔離今實施 違者坐監兼罰錢
政府今日起實施強制檢疫十四日措施，任何人從內地入境香港、或抵港前十四日曾訪內地後經其他地方入境，抵港後須在家或其他住所強制檢疫，違反檢疫令者一經定罪，最高可罰款二萬五千元及監禁六個月。不少市民在實行新...
2020-02-08
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習近平：有信心戰勝疫情 強調中美可同防疫 特朗普願援助
武漢肺炎的疫情仍不斷燃燒，中美領導人昨天上午通電話，中國國家主席習近平向美國總統特朗普表示，中國採取的防控工作正在逐步取得成效，完全有信心及能力戰勝疫情。而特朗普回應，美國願派遣專家前往中國，亦願保持...
2020-02-08
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美國女太空人創紀錄 完成328日飛行
去年率領全女班太空漫步、成功締造歷史的美國女太空人科克（Christina Koch）完成三百二十八天太空飛行，周四從國際太空站返回地球，在哈薩克平安降落。她也創下了女太空人在太空停留最久的世界紀錄。 美國太空總署前任副署長加弗說：「女性在太空中適應得很好，因此我認為這是一個重要的里程碑，將來會有更多女太空人超越這個里程碑，而那是我們追求的。」據美國太空總署指，科克的長期太空工作，為研究人員提供機會，觀察長期航天對女性的影響。 科克步出太空艙後說：「我感到很激動，很開心。」美國總統特朗普在 Twitter上留言向科克道賀：寫道：「你激勵和啟發其他女性，是美國的驕傲。」六十一...
2020-02-08
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滌濤山洋房清幽淡雅
大埔滌濤山被翠綠山林環抱，與白鷺湖互動中心為鄰，可享清幽怡人起居環境。是次走訪該屋苑洋房放盤，面積2216方呎，三房雙套設計，屋主曾斥資約1500萬豪裝大屋，屋外緊接逾2300方呎花園，最適合一家共聚...
2020-02-08
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港股四連升斷纜 全周仍漲逾千點
港股連升四日後，昨日反覆偏軟，惟全周仍漲1091點，中止連續兩周跌勢。市場漸趨觀望，周五大市交投回落，成交 金額縮減至994億元。恒指低開137點，最多下跌243點，見27249點全日低位，尾市則受A股倒升影響，恒指跌幅收窄，收報27404點，回吐89點。 上證鼠年首周挫3.4% 內地股市先低後高。上證指數連續第四個交易日走強，收報2875點，升0.33%；總結農曆新年假期後的首個星期，滬指累挫3.38%，連跌三周。此外，深證指數收報10611點，揚0.1%；兩市合計成交達9296億元人民幣。 摩通料內地首季智能手機銷量跌逾20%，藍籌手機孖寶齊降，舜宇（2382）挫3.5...
2020-02-08
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報答肥安愛將搶「宮」
愛華頓新射手摩斯堅恩季初表現未如理想，被貶為後備，幸安察洛堤去年尾接掌帥印後，此子即備受重用，更用表現證明自己。這位意大利新星承諾會繼續努力回饋教練信任，今晚英超勢率隊主場擊退近況差勁的水晶宮，主勝無問題。 摩斯堅恩去夏轉投愛華頓，然而在領隊馬高施華和鄧肯費格遜麾下的上陣時間不多，不過自安察洛堤去年十二月尾上任後，這位十九歲射手得到轉機。前者接掌以來七輪英超，摩斯堅恩有三次正選上陣，近兩輪合共貢獻入球和助攻各一。 此子也矢言續用精采表現報答知遇之恩︰「我十分享受安帥安排給我的工作，會為所有比賽作好準備，向所有人展示自己的能力。」拖肥糖鋒線有這位近況出色的射手在陣，今晚不愁沒...
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張勇倡治未病 預防肺炎流感湯
抗疫期間，增強個人體質，免受病毒侵犯，非常重要。上醫堂張勇醫師認為預防肺炎流感湯，有助大家「打好底」，治未病！ 中醫自古有「治未病」觀念，《備急千金要方‧診候》指出：「上醫醫未病之病，中醫醫將病之病，...
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居港印度老友出錢出力 喬寶寶今午佐敦派發 兩萬口罩免費贈長者
武漢肺炎肆虐，一罩難求，全城瘋狂搶購，各地貨源供不應求。生於香港的印度人喬寶寶及其一班居港印度人老友，眼見香港處於逆境，適逢在港經營印度餐廳的好兄弟有渠道買到品質及格的三層外科口罩，餐廳老闆決定出錢出...
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好好過日子——望海發呆
在布吉島一夜睡醒，打開窗簾就看到早晨的海灘，天清氣朗，椰樹婆娑。這次飛布吉之前跟黃錦江和梁錦濠飲茶，錦濠兄知道我要去布吉島，便熱情邀我去Dusit Thani度假酒店的別墅住，那是他的物業，平時由酒店管理，租給客人住，業主有需要也可自用。 Dusit Thani是泰國著名酒店集團，七十年代曼谷市區最高的地標就是Dusit Thani Hotel。我第一次去芭堤雅，住的也是Dusit Thani的度假村。布吉島的Dusit Thani佔地廣大，有一大片私家海灘。酒店裏除了客房之外，還有十間別墅，別墅有三層，樓下是房間，中層為客廳飯廳，頂層是泳池。睡外是一片草地，草地走出去就是...
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頭號目標——發財寶繼續突破
第八場三班一四○○米。今日三班千四拆兩組，實力馬大部分編在此場，包括出自311強組的「元朗之星」、「發財寶」、「再享耆成」；另外「紀利雄星」和「天生一對」則是在331蝕盡形勢；再加埋里程未見盡的新勝四...
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