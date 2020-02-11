亞冠盃開戰 東京強援移「山」

FC東京新援艾達頓杜斯山度士在亞冠附加賽取得加盟以來第一球，領軍殺入分組賽。這位巴西外援豪言要在今晚再接再厲，率隊作客擊敗狀態存疑的蔚山現代，在F組旗開得勝，客勝去馬！



（香港時間今晚6:30開賽）



森巴前鋒艾達頓杜斯山度士今季由磐田山葉轉投FC東京，上月尾亞冠附首次為新東家上陣即攻入一球，領軍主場2:0擊敗菲律賓的塞列斯取得分組賽資格。



揚言再下一城



這位廿九歲射手首戰馬上有建樹，揚言要在今仗再下一城︰「我很開心可以助球隊取得勝利，不過自己的表現可以更好，希望今仗可以再在球迷面前展示實力。」



日聯和韓職都未開鑼，FC東京已在亞冠附熱身，相反現代上一場正式賽事已經遠至去年十二月初，目前比賽狀態成疑。因此，今仗寧願支持前者，而且客勝有三點三倍更值得一試。