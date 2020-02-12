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雄獅地頭搏殺「格」

2020-02-12 列印
  畢爾包近期主場戰績彪炳，包括早前西班牙盃八強淘汰巴塞隆拿。今晚西盃四強首回合再次地頭出擊，巴斯克雄獅又有前鋒伊拿基威廉斯腳風轉順，可望擊退不擅客戰的CF格蘭納達，開主勝。

　　巴斯克雄獅各戰線近七次作東四勝兩和一負，西盃上一圈又1:0淘汰巴塞。該隊主場表現硬淨，更有前鋒伊拿基威廉斯頻頻數胡，此子今季西盃上陣五場入三球，上一輪西甲又取得一球進帳，狀態可見一斑。

　　相反，格蘭納達西甲遠征已經八連敗，最近兩次西甲作客巴斯克雄獅又全部鎩羽而歸。今晚再訪凶地輸少當贏，故畢爾包可望順利先拔頭籌，直取主勝。（香港時間周四凌晨4:00開賽）
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