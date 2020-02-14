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﻿華Dee啞火 援兵出穴 群狐捕「狼」

2020-02-14 列印
        李斯特城首席射手占美華迪最近遺失射門鞋，幸還有隊友及時挺身而出，確保球隊火力未有減弱。狐狸今晚英超造訪近況低迷且有下周四歐霸後顧的狼隊，相信有力反客為主，直取客勝。（Now621台周六凌晨4:00直播）

        占美華迪自去年十二月尾英超建功後，在新一年仍未開齋，猶幸球隊火力未受太大影響，全靠其他隊友可以分擔士哥重責。狐狸所有戰線近四場由五個不同球員合共取得八球，期間艾約斯佩雷斯、哈維班尼斯和伊恩拿祖各自取得兩球斬獲，成功彌補占美華迪啞火的影響，可見今晚也不愁破門乏力。

頹狼需留力歐霸

　　狼隊近況持續低迷，各戰線近八場僅一勝三和四負，主場出擊亦連續三仗不勝，所以今仗作東也不宜高估。再者，預計該隊要留力備戰下周四歐霸三十二強首回合地頭應付愛斯賓奴，今仗難重上勝軌，客勝更有捧場價值。
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