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﻿蜜蜂腳軟自求多「福」

2020-02-14 列印
  多蒙特最近強勢回落，各戰線二連敗，防線更形同虛設。蜜蜂軍團今晚德甲陣容殘缺不全，尚要分心應付下周二歐聯十六強首回合主場大戰巴黎聖日耳門，地頭迎戰歇冬後勢如破竹的法蘭克福存有暗湧，寧取讓球主客和受讓兩球「客勝」。（Now670、有線611、651台、Fox+周六凌晨3:30直播）
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