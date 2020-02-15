  • 2020年2月15日 星期六
  • 22º
  • 92%
熱門： 新冠肺炎口罩襲警森美羅致光

日報新聞 > 體育

明星周末 三雄爭升呢

2020-02-15 列印
　　艾朗哥頓、拿維和迪雲迪並非NBA一線球星，周六明星賽分頭出擊為自己升值。前者要奪回一六年經典一戰失落的入樽王寶座，當年勝出的拿維轉戰三分賽證明全能實力，迪雲迪力圖再贏技術挑戰賽刺激個人虛擬貨幣價格飆升。

（香港時間周日早上八時起直播）

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd