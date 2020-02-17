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﻿維迪偷了哥頓入樽獎

2020-02-17 列印
  艾朗哥頓再一次被「偷走」NBA入樽賽冠軍！此子周六於決賽第二次「加時」爭議性只得四十七分，僅以一分之差輸給戴歷鍾斯，事關裁判之一饒舌歌手甘文踢爆有人不遵守評分協定造就熱火的戴歷鍾斯勝出，矛頭直指該隊名宿維迪。後者辯稱：「不止我一人給九分！艾朗哥頓很出色，但總要選一個冠軍。」
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