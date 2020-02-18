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﻿新制明星賽熱血回歸

2020-02-18 列印
　　NBA明星賽近年欠缺觀賞性，球星甚少埋身肉搏，令收視大減。不過，今屆賽事改制，末節不限時下率先達到目標分數一隊為勝，令周日明星賽重拾久違了的精采。勒邦占士隊和安迪杜古普隊最後一節打得異常激烈，緊湊程度堪比季後賽，最終占士隊以157:155險勝，賽後各界都對今次改制好評如潮。
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