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﻿藍月之寶攞「狸」命

2020-02-22 列印
　　曼城周三英超補賽主場2:0擊敗韋斯咸，中堅拿樸迪成為英超歷來首五十場取得最多勝仗的球員。該隊有他穩住後防，隊友可更安心進攻，今晚聯賽有力反客為主，擊敗態沉的李斯特城為下周三歐聯大戰皇家馬德里打強心針，直取客勝。 （Now 4K611、621台周日凌晨1:30直播）

　　這名二十五歲法國中堅今季英超上陣六次，領軍五勝一和，期間只失三球，隊友奇雲迪布尼讚不絕口︰「他每次在陣都會令我們很放心，即使他早前傷了一段日子，但我們對他的信心依然不變。」藍月今季英超狂轟六十七球，火力毋庸置疑，有拿樸迪鎮守後防，令藍月更無懈可擊。狐狸近五輪聯賽只得一勝兩和兩負，勢難擋曼城全取三分。
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