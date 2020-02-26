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佐敦爆喊悼高比

2020-02-26 列印
  湖人傳奇球星高比拜仁上月因空難去世，事件震驚全球。事隔約一個月，他和二女吉安娜及其他遇難者的追思會，周一在高比成名地史達普斯中心舉行，主題為「生命的讚頌」。場館內座無虛席，出席嘉賓星光熠熠，當中米高佐敦上台演講懷緬與高比的兄弟情時，更哭成淚人。
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