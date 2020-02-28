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榜尾諾域治不設防 華Dee破荒戰

2020-02-28 列印
        李斯特城前鋒占美華迪陷入逾兩個月入球荒，幸領隊羅渣士強調愛將已逐漸重拾狀態，更有信心這位卅三歲射手在今晚英超作客防線弱不禁風的諾域治重拾射門鞋。狐狸急需三分保第三位歐聯入場券，客勝無問題。

（Now621台周六凌晨4:00直播）

        占美華迪去年十二月尾英超攻破曼城大門後，至今任何賽事未有任何進帳。羅渣士依然對愛將信心十足，預言此子今晚勢重現雄風︰「他上場對藍月曾有單刀機會，可惜射中柱彈出。我對其狀態沒有懷疑，沒有入球只是欠運，此子已經恢復以前的刁鑽走位能力，依舊是一名非常具威脅的前鋒。」

羅渣士：從不懷疑他

　　諾域治排包尾，失球多達五十一球屬英超第二多，而且近三輪聯賽還顆粒無收，可謂攻不銳，守不穩。預計占美華迪今仗可順利打破入球荒，領軍重響勝鼓力守第三位來季可踢歐聯，客勝去馬！
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