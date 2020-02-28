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高比罹難促舒娃掛拍

2020-02-28 列印
  五奪大滿貫女單錦標的俄羅斯美少女舒拉寶娃（圖）周三宣佈退役。這名三十二歲名將今次決定除了因為近年飽受肩傷困擾外，更因份屬好友的NBA傳奇高比拜仁上月底意外離世，令她反思自己未來。退役後，她全力將個人糖果品牌Sugarpova發展成生活品牌，並涉足個人興致勃勃的建築設計。
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