  • 2020年2月29日 星期六
  • 20º
  • 85%
熱門： 黎智英李卓人楊森新冠肺炎周巧兒

日報新聞 > 體育

走寶猛將回敬林伯

2020-02-29 列印
　　車路士後防不穩，卻錯過一月回購青訓產品尼敦阿基的機會。這名可任左閘和中堅的後衞初出道時被藍獅不斷外借，一七年一月短暫回歸半季再被賣到般尼茅夫，今晚英超主場倒戈母會，正好證明敵軍走寶，讓球主客和受讓一球「主勝」去馬。

（Now621台今晚11:00直播）

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd