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﻿16強倒戈相向 朗尼無力驅魔

2020-03-05 列印
        打比郡射手朗尼將於今晚英格蘭足總盃十六強，主場倒戈曼聯。然而，此子向來鬥紅魔表現欠佳，打比郡近期後防又欠穩，今仗還遇上盃賽特別醒神的魔童格連活特，今仗恐無力抵擋舊會大勝晉級，讓球主客和讓一球「客勝」可捧。（香港時間周五凌晨3:45直播）

朗尼曾效力曼聯十三季，故直言今仗意義重大：「我仍然心愛曼聯，但無疑希望己隊晉級。」這名三十四歲射手一月加盟打比郡以來，各賽事入四球，惟職業生涯不同戰線六鬥紅魔全敗，加上球隊近六仗英冠失十球，今仗縱有地利，恐仍無力越級挑戰。

格連活特盃賽專家

　　長江後浪推前浪，曼聯十八歲射手格連活特今季表現出色，尤其是在三項盃賽合共收錄六入球四助攻。主帥蘇斯克查矢言：「朗尼加盟時只得十八歲，但已有成年人體格，格連活特仍有很大進步空間。」紅魔近三次盃賽作客兩勝一和，今仗有力大勝晉級，「客勝」去馬。
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