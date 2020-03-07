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﻿曹星如升磅搶東奧門票

2020-03-07 列印
  本地神奇小子曹星如（Rex）香港時間今晚亮相東京奧運拳擊亞洲及大洋洲資格賽，在男子57公斤級十六強迎戰塔吉克好手薩基索夫。Rex今次由職業超蠅量級升級出擊，面對業餘拳回合較少但速率更快的挑戰，誓言準備就緒搶入場券！
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