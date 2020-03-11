Rex一戰定江山

神奇小子曹星如（Rex）雖在東京奧運亞洲及大洋洲資格賽八強止步，但香港時間今午仍可轉戰名次賽，與右眼帶傷的伊朗小將薩巴卡殊一較高下，若勝出即奪東奧入場券。Rex揚言上仗失利令他鬥心更旺盛，誓要一戰定江山！



在周一的男子57公斤級八強，曹星如受制於業餘世界冠軍、烏茲別克代表米薩夏利諾夫的連環重拳，未能發揮拉開距離再反擊的賽前部署，最終打足三回合後被五位裁判一致判定以0:5落敗。在職業拳未嘗敗績的Rex眼泛淚光道：「對不起，令各位拳迷失望了，但我絕對不會就此放棄！」



為準備今午大戰十九歲小將薩巴卡殊的名次賽，他賽後即跑回健身房加操練跑，笑言一直練到健身房關門才作罷。



Rex也指，上仗被米薩夏利諾夫的連環重拳侍候，反令他對個人抗打能力抱十足信心，今午勢要提高出拳密度，把得來不易的東奧入場券牢牢抓住。