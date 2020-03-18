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﻿足球班主身家大縮水

2020-03-18 列印
  歐洲豪門受新冠肺炎疫情影響而股價大跌，紅魔股價跌至低於招股價。車路士班主阿伯拉莫域身家，更縮水近兩成至一百零九億五千萬鎊（約一千四十億港元）。

        新冠肺炎疫情影響世界金融市場，俄羅斯油王阿伯拉莫域從中損失二十四億鎊，身價大跌十八巴仙至一百零九億五千萬鎊。曼聯股價隨美股急跌，周一收市價十二點六六美元(約九十八港元)，相比一八年高位二十七點七美元跌五十五巴仙，還低於一二年招股價十四美元。

        意甲和德甲豪門亦不能倖免，多蒙特股價自上月高位九點四九歐羅跌至周一的四點六一歐羅(約四十港元)。祖雲達斯近一個月內股價亦蒸發五成五，跌至周一零點七二歐羅。
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