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﻿港壁一姐歐詠芝突掛拍

2020-03-19 列印
  港壁女將歐詠芝昨突宣告急流勇退，揚言要開展人生新一頁。回顧其十五年職業生涯，她雖撼不動馬來西亞名將妮高的多年王朝，但功勳仍然甚多，特別是一八耶加達亞運率女團首度登頂成亞洲最強，堪稱小旋風趙詠賢後第二代最優秀領軍人物！

　　目前世界女單排名仍位列第十一的歐詠芝，昨突透過職業壁球協會（PSA）巡迴賽官網宣布退役，令上月芝加哥公開賽十六強以盤數2:3憾負美國選手Amanda Sobhy，成為其生涯最後一仗。三十一歲的她坦言掛拍是艱難決定：「我一直享受壁球的一切，當中一八至一九球季奪多項榮譽非常美好，一二年升上世界第六更是生涯個人大成就。不過，運動員總要退下來，是時候嘗試不同人生，稍息後再定去向。」
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